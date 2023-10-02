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Белый дом заявил о наличии средств только на срочную военную помощь Киеву

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Белый дом располагает средствами на срочную военную помощь Киеву, но не на длительную.
Белый дом заявил о наличии средств только на срочную военную помощь Киеву
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

«У нас осталось достаточно возможностей в рамках линии PDA для удовлетворения срочных потребностей Украины на поле боя, но это не долгосрочное решение», — сказала она.

Также она заявила, что Соединённые Штаты в скором времени выделят ещё один пакет военной помощи Украине.

Кроме того, в администрации президента США Джо Байдена заявили о желании помогать Украине столько, сколько потребуется, но республиканцы в конгрессе не способствуют этому.

Байден ранее утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь Украине.

Он заявил, что ждёт от конгресса и, в частности, от спикера палаты представителей Кевина Маккарти отдельного законопроекта по военной помощи Украине.

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