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Генерал США Хертлинг заявил, что суматоха в США сыграла на руку России

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Суматоха и беспорядок в ситуации с финансированием правительства США оказались на руку России. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг.
Генерал США Хертлинг заявил, что суматоха в США сыграла на руку России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

В интервью CNN он подчеркнул, что внутренние проблемы США и урезание помощи Украине показывают союзникам неблагонадёжность Вашингтона.

Хертлинг отметил, что Россия и её единомышленники выиграли от этой ситуации, заявляя, что на США нельзя положиться, а на Россию — можно.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.

Корреспондент CNN Фредерик Плейтген выступил с мнением, что украинские власти рискуют потерять помощь своих западных партнёров, если те последуют за Соединёнными Штатами в приостановке финансирования Киева.

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