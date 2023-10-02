Генерал США Хертлинг заявил, что суматоха в США сыграла на руку России
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В интервью CNN он подчеркнул, что внутренние проблемы США и урезание помощи Украине показывают союзникам неблагонадёжность Вашингтона.
Хертлинг отметил, что Россия и её единомышленники выиграли от этой ситуации, заявляя, что на США нельзя положиться, а на Россию — можно.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.
Корреспондент CNN Фредерик Плейтген выступил с мнением, что украинские власти рискуют потерять помощь своих западных партнёров, если те последуют за Соединёнными Штатами в приостановке финансирования Киева.