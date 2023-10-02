Суматоха и беспорядок в ситуации с финансированием правительства США оказались на руку России. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг.

В интервью CNN он подчеркнул, что внутренние проблемы США и урезание помощи Украине показывают союзникам неблагонадёжность Вашингтона.

Хертлинг отметил, что Россия и её единомышленники выиграли от этой ситуации, заявляя, что на США нельзя положиться, а на Россию — можно.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.

Корреспондент CNN Фредерик Плейтген выступил с мнением, что украинские власти рискуют потерять помощь своих западных партнёров, если те последуют за Соединёнными Штатами в приостановке финансирования Киева.