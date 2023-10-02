CNN: Киев может лишиться помощи от Запада, если США остановят поддержку ВСУ

Украинские власти рискуют потерять помощь своих западных партнёров, если те последуют за Соединёнными Штатами в приостановке финансирования Киева.

Об этом сказал корреспондент CNN Фредерик Плейтген.

«Для подтверждения этого есть два ярких примера. Германия передаёт Украине реактивные системы залпового огня, они называются MARS. США, в свою очередь, дают РСЗО HIMARS», — отметил он.

Корреспондент добавил, что ФРГ и США договорились, что будут отправлять оружие, только если США тоже будут это делать.

Плейтген подчеркнул, что прекращение помощи ВСУ будет иметь для Киева катастрофические последствия, так как Вашингтон занимает первое место по этим показателям среди партнёров Украины.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.