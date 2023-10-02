Польша передала Украине партию отремонтированных танков Leopard
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«Пока другие делают заявления о будущем, мы действуем по согласованию с украинской стороной. Первые танки Leopard, специально отремонтированные в Бумар-Лабендах, получены украинской стороной», — заявили в компании.
22 июля глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил об открытии в стране центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.
В августе Военная хроника объяснила, почему Польша решила отправить своих специалистов по ремонту военной техники на линию соприкосновения на Украине.