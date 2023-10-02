Польша передала Украине партию отремонтированных танков Leopard

Польская оборонно-промышленная компания PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) заявила, что передала Украине танки Leopard, «срочно отремонтированные» на польском заводе Бумар-Лабенды.

«Пока другие делают заявления о будущем, мы действуем по согласованию с украинской стороной. Первые танки Leopard, специально отремонтированные в Бумар-Лабендах, получены украинской стороной», — заявили в компании.

22 июля глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил об открытии в стране центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.

В августе Военная хроника объяснила, почему Польша решила отправить своих специалистов по ремонту военной техники на линию соприкосновения на Украине.