МИД Италии намерен уделить максимальное внимание Украине в повестке G7 2024 года

Министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил о намерении Рима уделять максимальное внимание Украине в ходе итальянского председательства в G7 в следующем году.

Об этом он сказал в ходе визита в Киев. Его слова приводятся на сайте МИД Италии.

Таяни заявил Владимиру Зеленскому об «убеждённой поддержке» Италией властей Украины до момента достижения «справедливого мира». Также он сообщил, что итальянская сторона поддерживает так называемую формулу мира Зеленского.

«Италия продолжит уделять Украине первоочередное внимание во время итальянского председательства в «Большой семёрке» в течение 2024 года», — заявил вице-премьер.

Также Рим намерен уделять внимание украинскому вопросу в 2025 году, когда Италия будет принимать конференцию по реконструкции Украины.

Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что большинство итальянцев желают скорейшего завершения украинского конфликта, отмены санкций и возвращения к взаимовыгодному диалогу с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.