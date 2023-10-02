Узнать больше

МИД Италии намерен уделить максимальное внимание Украине в повестке G7 2024 года

Короткая ссылка
Министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил о намерении Рима уделять максимальное внимание Украине в ходе итальянского председательства в G7 в следующем году.
МИД Италии намерен уделить максимальное внимание Украине в повестке G7 2024 года
  • AP
  • © Henry Nicholls

Об этом он сказал в ходе визита в Киев. Его слова приводятся на сайте МИД Италии.

Таяни заявил Владимиру Зеленскому об «убеждённой поддержке» Италией властей Украины до момента достижения «справедливого мира». Также он сообщил, что итальянская сторона поддерживает так называемую формулу мира Зеленского.

«Италия продолжит уделять Украине первоочередное внимание во время итальянского председательства в «Большой семёрке» в течение 2024 года», — заявил вице-премьер.

Также Рим намерен уделять внимание украинскому вопросу в 2025 году, когда Италия будет принимать конференцию по реконструкции Украины.

Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что большинство итальянцев желают скорейшего завершения украинского конфликта, отмены санкций и возвращения к взаимовыгодному диалогу с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить