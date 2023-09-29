Посол Парамонов: большинство итальянцев желает возвращения к диалогу с Россией

Посол России в Италии Алексей Парамонов заявил в интервью РИА Новости, что большинство итальянцев желает скорейшего завершения украинского конфликта, отмены санкций и возвращения к взаимовыгодному диалогу с Россией.

«Большинство итальянцев однозначно высказываются за сохранение дружественных отношений с Россией», — сказал дипломат.

Также, по его словам, большинство итальянцев прекрасно понимают, что конфликт на Украине не прекращается из-за поставок Киеву большого количества вооружений и другой военной помощи.

Также Парамонов заявил, что Италия опосредованно стала участником конфликта на стороне Киева. Однако, по его словам, несмотря на «драматический момент» в отношениях двух стран, точка невозврата ещё не пройдена.