Посол Парамонов: Италия опосредованно стала участником конфликта на стороне Киева

Посол России в Риме Алексей Парамонов заявил в интервью РИА Новости, что Италия опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне киевского режима.

«Увы, как и остальные страны НАТО, Итальянская Республика опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне Владимира Зеленского», — сказал дипломат.

По его словам, ущерб двусторонним отношениям России и Италии «нанесён огромный».

При этом Парамонов добавил, что, несмотря на «драматический момент» в отношениях двух стран, точка невозврата ещё не пройдена.

Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поставки оружия Вооружённым силам Украины должны сочетаться с поиском мирных решений украинского конфликта.