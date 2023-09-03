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МО Италии считает, что военная помощь ВСУ должна сочетаться с мирными усилиями

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Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто считает, что поставки оружия Вооружённым силам Украины должны сочетаться с поиском мирных решений украинского конфликта.
МО Италии считает, что военная помощь ВСУ должна сочетаться с мирными усилиями
  • AP

Об этом он сказал в интервью газете La Stampa.

«Есть две линии, которые должны идти параллельно: помощь, в том числе военная, Украине и непрекращающаяся работа по остановке конфликта», — подчеркнул Крозетто.

При этом итальянский министр отметил, что конфликт в данный момент далёк от завершения. 

Крозетто рассказал, что в ходе последней встречи министров обороны страны Европейского союза у него сложилось впечатление, что «мы ещё далеки от мирного решения».

Ранее стало известно, что западные страны начнут усиленно поставлять боеприпасы ВСУ к середине 2024 года.

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