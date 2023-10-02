Согласно конфиденциальным данным, США преследуют на Украине разные цели, от внедрения протоколов НАТО в украинской армии до приватизации банков, сообщает издание Politico со ссылкой на документ.

«Конфиденциальная версия документа «Всеобщая стратегия страны» в три раза больше и содержит намного больше деталей о целях США на Украине, от приватизации её банков, помощи школам в изучении английского языка до принятия украинской армией протоколов НАТО», — говорится в материале.

Отмечается, что формат и содержание военных документов Украины должны отражать «терминологию НАТО».

Ранее британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли отметил, что события на Украине развиваются не по плану Запада.