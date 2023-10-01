Глава МИД Британии заявил, что события на Украине развиваются не по плану Запада
Министр напомнил, что бойцы ВС России зимой в ожидании контрнаступления ВСУ выкопали траншеи и расставили мины.
«Они добились создания труднопроходимой местности, где проблематично вести военные маневры», — пожаловался Клеверли.
По его словам, это привело к изнуряющему конфликту.
«Ни один из нас не хотел этого, потому что война на истощение идёт медленно и чревата большими потерями. Это не является предпочтительной опцией», — цитирует министра ТАСС.
Лондон при этом хотел, чтобы Украина «одержала победу быстро», подчеркнул он.
Глава МИД на этом фоне призвал власти проявить терпение и сохранять стойкость.
Ранее Клеверли признал, что оказывать поддержку Украине «тяжело и болезненно».