Focus: страны Запада задают Зеленскому вопросы о верховенстве права на Украине
Шликер отмечает, что списки военных поставок Киеву выглядят как «полный базовый набор для Армагеддона».
«Страны-доноры всё чаще задаются вопросом о прогрессе, достигнутом в области демократии и верховенства закона на Украине», — говорится в статье.
Ранее в Newsweek заявили, что Украина лишится поставок важного оружия из Словакии.
Также британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли отметил, что события на Украине развиваются не по плану Запада.