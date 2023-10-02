Журналист Рейнхард Шликер немецкого журнала Focus заявил, что на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте, несмотря на военную помощь НАТО, западные страны всё чаще задают вопросы о демократии и верховенстве права на Украине.

Шликер отмечает, что списки военных поставок Киеву выглядят как «полный базовый набор для Армагеддона».

«Страны-доноры всё чаще задаются вопросом о прогрессе, достигнутом в области демократии и верховенства закона на Украине», — говорится в статье.

Ранее в Newsweek заявили, что Украина лишится поставок важного оружия из Словакии.

Также британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли отметил, что события на Украине развиваются не по плану Запада.