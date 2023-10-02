Рада Украины обвинила Маска в российской пропаганде из-за шутки о Зеленском

Верховная рада в социальных сетях опубликовала мем с участием американского предпринимателя Илона Маска после того, как бизнесмен высмеял Владимира Зеленского за постоянные просьбы денег также с помощью мема.

Уточняется, что Рада опубликовала фото в том же стиле, в котором Маск представил Зеленского, сопроводив его обвинением в распространении «российской пропаганды».

Ранее Маск опубликовал в соцсети X мем с Зеленским, который высмеивает его постоянные просьбы денег для Украины.

До этого в польском сегменте сервиса TikTok начали активно расходиться видео, на которых Зеленский из-за спины людей выпрашивает деньги, танки и другую помощь.