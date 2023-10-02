Политологи осудили запрет на въезд авто с российскими номерами в Болгарию

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин и политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировали запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Болгарии.

По словам Мухина, комментировать можно было бы начало данного процесса, то есть «формирование особых мер, применяемых по этническому принципу».

«Это уже произошло, а присоединение к этому Болгарии было делом времени. Ещё пара-тройка стран обязательно присоединится к этому безумию. Если Бог хочет кого-то наказать — он лишает его разума», — считает эксперт.

Политолог Юрий Светов отмечает, что у России нет сухопутной границы с Болгарией.

«Каким образом машины с российскими номерами будут въезжать в Болгарию? То есть они должны проследовать через соседние страны или по морю прибыть туда. Если ехать через кого-то, то туда же въезд тоже запрещён», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что как только странам ЕС приходит приказ из Брюсселя — его необходимо выполнять, «не пытаясь вникать в смысл».

Ранее стало известно о том, что запрет на въезд автомашин с российскими номерами на территорию Болгарии начнёт действовать с конца дня 2 октября.