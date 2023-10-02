Узнать больше

Политологи осудили запрет на въезд авто с российскими номерами в Болгарию

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин и политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировали запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Болгарии.
Политологи осудили запрет на въезд авто с российскими номерами в Болгарию
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

По словам Мухина, комментировать можно было бы начало данного процесса, то есть «формирование особых мер, применяемых по этническому принципу».

«Это уже произошло, а присоединение к этому Болгарии было делом времени. Ещё пара-тройка стран обязательно присоединится к этому безумию. Если Бог хочет кого-то наказать — он лишает его разума», — считает эксперт.

Политолог Юрий Светов отмечает, что у России нет сухопутной границы с Болгарией.

«Каким образом машины с российскими номерами будут въезжать в Болгарию? То есть они должны проследовать через соседние страны или по морю прибыть туда. Если ехать через кого-то, то туда же въезд тоже запрещён», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что как только странам ЕС приходит приказ из Брюсселя — его необходимо выполнять, «не пытаясь вникать в смысл».

Ранее стало известно о том, что запрет на въезд автомашин с российскими номерами на территорию Болгарии начнёт действовать с конца дня 2 октября. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить