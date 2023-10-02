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В МИД САР заявили об активизации сотрудничества Сирии и Китая

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Заместитель сирийского министра иностранных дел Бассам ас-Саббах заявил, что Сирия и Китай наращивают сотрудничество в стратегических областях.
В МИД САР заявили об активизации сотрудничества Сирии и Китая
  • Legion-Media

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Как отметил посетивший недавно КНР ас-Саббах, его визит стал «историческим событием», а китайская и сирийская стороны «активизируют отношения в стратегически значимых сферах».

«На мой взгляд, Китай инвестирует в развитие стран, которые страдают от неправильной политики и контроля со стороны западных институтов», — отметил он.

Представитель МИД Сирии также добавил, что Дамаск рассчитывает, что Китай сыграет важную роль в послевоенном восстановлении страны.

Ранее ас-Саббах заявил о необратимости процесса перехода к многополярному миру.

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