В МИД САР заявили об активизации сотрудничества Сирии и Китая
- Legion-Media
Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Как отметил посетивший недавно КНР ас-Саббах, его визит стал «историческим событием», а китайская и сирийская стороны «активизируют отношения в стратегически значимых сферах».
«На мой взгляд, Китай инвестирует в развитие стран, которые страдают от неправильной политики и контроля со стороны западных институтов», — отметил он.
Представитель МИД Сирии также добавил, что Дамаск рассчитывает, что Китай сыграет важную роль в послевоенном восстановлении страны.
Ранее ас-Саббах заявил о необратимости процесса перехода к многополярному миру.