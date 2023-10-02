В МИД Сирии заявили о необратимости процесса перехода к многополярному миру

Заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах заявил о необратимости процесса перехода к многополярному миру.

Как он отметил в интервью РИА Новости, пока сложно предсказать сроки окончательного перехода мира к многополярной модели, однако очевидно, что «данный процесс уже начался».

«Я уверен, что на это потребуется время, но я не вижу возможности повернуть процесс вспять. Таким образом, все мы движемся в этом направлении», — заявил ас-Саббах.

Он добавил, что движение к многополярному миру — «верное направление, в котором мы как развивающиеся страны должны работать».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира.