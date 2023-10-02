Замглавы МИД Сирии: многие развивающиеся страны устали от гегемонии Запада

Большинство развивающихся стран показывают свою усталость от гегемонии Запада, что стало понятно из выступлений их делегаций во время последней Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что развивающиеся государства на сегодняшний день находятся в поиске «многополярного лидерства», а навязываемое США и их партнёрами разделение лидерства «больше не принимается».

«Даже со стороны европейцев (его принимают). События в Африке стали ярким подтверждением этому», — добавил дипломат.

По его словам, страны в ходе ГА ООН активно говорили о необходимости реформирования крупнейших международных институтов, например Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжёлому кризису на Украине.