Замглавы МИД Сирии: многие развивающиеся страны устали от гегемонии Запада
- AP
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что развивающиеся государства на сегодняшний день находятся в поиске «многополярного лидерства», а навязываемое США и их партнёрами разделение лидерства «больше не принимается».
«Даже со стороны европейцев (его принимают). События в Африке стали ярким подтверждением этому», — добавил дипломат.
По его словам, страны в ходе ГА ООН активно говорили о необходимости реформирования крупнейших международных институтов, например Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжёлому кризису на Украине.