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Замглавы МИД Сирии: многие развивающиеся страны устали от гегемонии Запада

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Большинство развивающихся стран показывают свою усталость от гегемонии Запада, что стало понятно из выступлений их делегаций во время последней Генеральной Ассамблеи ООН.
Замглавы МИД Сирии: многие развивающиеся страны устали от гегемонии Запада
  • AP

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что развивающиеся государства на сегодняшний день находятся в поиске «многополярного лидерства», а навязываемое США и их партнёрами разделение лидерства «больше не принимается».

«Даже со стороны европейцев (его принимают). События в Африке стали ярким подтверждением этому», — добавил дипломат.

По его словам, страны в ходе ГА ООН активно говорили о необходимости реформирования крупнейших международных институтов, например Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжёлому кризису на Украине.

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