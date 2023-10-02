Старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке Александр Марковский заявил, что Владимир Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение, а вооружённый конфликт стал для него «возможностью».

Об этом пишет American Thinker.

По словам Марковского, Украина сегодня выживает за счёт международной помощи. При этом люди, которые четыре года назад обещали сделать «Украину свободной и независимой», оказались «лжецами и лицемерами».

«В анналах истории трудно найти другой такой пример, когда всенародно избранный лидер страны растратил бы столько политического капитала», — говорится в статье.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский создал для населения Украины концлагерь в стране.

Также стало известно, что у Зеленского есть гражданство Великобритании.