Экс-депутат Верховной рады: у Зеленского есть гражданство Великобритании
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Об этом он сообщил в Telegram.
По его словам, Зеленский с семьёй, а также глава ОП Андрей Ермак, экс-начальник контрразведки Александр Поклад, бывший министр Минобороны Украины Алексей Резников и глава ГУР Кирилл Буданов получили в разное время гражданство Великобритании.
Кива также сообщил, что главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный и глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия являются гражданами Соединённых Штатов.
Депутат отметил, что данный список «достаточно длинный».
В январе Зеленский лишил украинского гражданства оппозиционного политика Виктора Медведчука и ещё трёх депутатов — Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.