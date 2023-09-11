Экс-депутат Верховной рады: у Зеленского есть гражданство Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов получили гражданство Великобритании, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, Зеленский с семьёй, а также глава ОП Андрей Ермак, экс-начальник контрразведки Александр Поклад, бывший министр Минобороны Украины Алексей Резников и глава ГУР Кирилл Буданов получили в разное время гражданство Великобритании.

Кива также сообщил, что главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный и глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия являются гражданами Соединённых Штатов.

Депутат отметил, что данный список «достаточно длинный».

В январе Зеленский лишил украинского гражданства оппозиционного политика Виктора Медведчука и ещё трёх депутатов — Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.