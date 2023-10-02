Yle: Финляндия лишилась из-за санкций российского огнеупорного кирпича

В Финляндии из-за санкций импорт прочного огнеупорного кирпича из России в страну прекратился, и местные производители столкнулись с проблемами.

Об этом пишет Yle.

По данным издания, спрос на отопительные камины в Финляндии и Центральной Европе резко возрос, а при отсутствии российского кирпича ситуация для производств стала «довольно болезненной».

Отмечается, что в связи с этим местный завод разработал отечественный аналог российского кирпича, однако финские каменщики не уверены в его качестве.

«Российский огнеупорный кирпич был плотным и крепким. А в новых импортных кирпичах много микротрещин», — говорится в статье.

Ранее власти Финляндии усилили контроль над транзитом российских автомобилей.