Yle: Финляндия лишилась из-за санкций российского огнеупорного кирпича
Об этом пишет Yle.
По данным издания, спрос на отопительные камины в Финляндии и Центральной Европе резко возрос, а при отсутствии российского кирпича ситуация для производств стала «довольно болезненной».
Отмечается, что в связи с этим местный завод разработал отечественный аналог российского кирпича, однако финские каменщики не уверены в его качестве.
«Российский огнеупорный кирпич был плотным и крепким. А в новых импортных кирпичах много микротрещин», — говорится в статье.
Ранее власти Финляндии усилили контроль над транзитом российских автомобилей.