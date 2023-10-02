Трамп пообещал вывести американские войска из ряда стран в случае переизбрания
По словам экс-президента, Вашингтон тратит миллиарды долларов на военную защиту некоторых стран, при этом «не получая благоприятного отношения» к своим фермерам.
«Все эти войска немедленно вернутся домой, и мы не будем тратить деньги на эти страны», — цитирует Трампа ТАСС.
Ранее Трамп заявил, что предотвратил бы украинский конфликт низкими ценами на нефть.
Также он выразил мнение, что президент США Джо Байден уже не находится в своей лучшей форме.