Боррель заявил, что страны ЕС оказали помощь Киеву на сумму €85 млрд
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Он подчеркнул, что ранее страны Европы не выделяли такое большое количество средств на помощь подобного рода.
«Наша военная поддержка для Украины достигла цифры €25 млрд и в совокупности — военная, гражданская, гуманитарная — достигла €85 млрд», — приводит ТАСС слова Борреля.
Боррель отметил, что он лично сообщил об этом главе Минобороны Украины Рустему Умерову.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз продолжит помогать Украине вопреки событиям в США.