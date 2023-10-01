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Боррель заявил, что страны ЕС оказали помощь Киеву на сумму €85 млрд

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Евросоюз с прошлого года направил на поддержку Украины €85 млрд, в том числе эти средства идут и на военную помощь, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что страны ЕС оказали помощь Киеву на сумму €85 млрд
  • Gettyimages.ru

Он подчеркнул, что ранее страны Европы не выделяли такое большое количество средств на помощь подобного рода.

«Наша военная поддержка для Украины достигла цифры €25 млрд и в совокупности — военная, гражданская, гуманитарная — достигла €85 млрд», — приводит ТАСС слова Борреля.

Боррель отметил, что он лично сообщил об этом главе Минобороны Украины Рустему Умерову.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз продолжит помогать Украине вопреки событиям в США.

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