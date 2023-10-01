Боррель заявил, что страны ЕС оказали помощь Киеву на сумму €85 млрд

Евросоюз с прошлого года направил на поддержку Украины €85 млрд, в том числе эти средства идут и на военную помощь, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Gettyimages.ru

Он подчеркнул, что ранее страны Европы не выделяли такое большое количество средств на помощь подобного рода. «Наша военная поддержка для Украины достигла цифры €25 млрд и в совокупности — военная, гражданская, гуманитарная — достигла €85 млрд», — приводит ТАСС слова Борреля. Боррель отметил, что он лично сообщил об этом главе Минобороны Украины Рустему Умерову. Ранее Боррель заявил, что Евросоюз продолжит помогать Украине вопреки событиям в США.