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Боррель: Евросоюз продолжит помогать Украине вопреки событиям в США

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Страны Европейского союза будут продолжать оказывать финансовую поддержку Украине, а также повышать её, независимо от того, что происходит в США.
Боррель: Евросоюз продолжит помогать Украине вопреки событиям в США
  • AP

Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве.

«Мы даже намерены повышать помощь, поскольку считаем происходящее экзистенциальной угрозой, наша помощь носит долгосрочный характер и никак не связана с тем, что происходит в США», — добавил он.

Как пишет ТАСС, Боррель заверил Украину, что помощь Европы не будет зависеть от результатов контрнаступления украинской армии на фронте. Также он признал, что операция Киева идёт трудно из-за укреплений ВС России.

Ранее сообщалось, что Боррель прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

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