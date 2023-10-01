Боррель: Евросоюз продолжит помогать Украине вопреки событиям в США

Страны Европейского союза будут продолжать оказывать финансовую поддержку Украине, а также повышать её, независимо от того, что происходит в США.

Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве.

«Мы даже намерены повышать помощь, поскольку считаем происходящее экзистенциальной угрозой, наша помощь носит долгосрочный характер и никак не связана с тем, что происходит в США», — добавил он.

Как пишет ТАСС, Боррель заверил Украину, что помощь Европы не будет зависеть от результатов контрнаступления украинской армии на фронте. Также он признал, что операция Киева идёт трудно из-за укреплений ВС России.

Ранее сообщалось, что Боррель прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.