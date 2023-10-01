Экс-советник Меркель признал, что она сделала Германию зависимой от России

Политика бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель сделала Германию чрезвычайно зависимой от российского газа, признал экс-помощник немецкого лидера экономист Ларс-Хендрик Роллер в разговоре с Financial Times.

Как теперь считает экономист, Берлину следовало бы сделать гораздо больше для диверсификации поставок энергоносителей.

«Если бы мы знали тогда то, что знаем сейчас, мы, конечно, действовали бы по-другому», — сказал он.

Вместе с этим Роллер признал, что обильный и недорогой экспорт энергоносителей из России дал мощный импульс немецкой экономике и помог обеспечить рост в течение десяти лет подряд.

В октябре прошлого года Ангела Меркель выступила в защиту принятого ей решения закупать у России большие объёмы природного газа.

Как считает помощник нынешнего канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис, отказ от газа из России стал для Германии огромным стрессом.

По оценкам Bloomberg, Германии удалось сократить потребление газа, а также снизить цены на топливо, однако теперь страна сталкивается с зависимостью от сжиженного природного газа и недостаточными запасами газа в Норвегии и Нидерландах.