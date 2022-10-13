Меркель уверена в правильности своего решения закупать большие объёмы газа у России
- AP
Выступая в Лиссабоне, Меркель отметила, что не жалеет о своих решениях.
«С точки зрения того времени было очень рационально и очевидно получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем СПГ из других частей мира», — сказала она.
При этом Меркель напомнила, что «даже в годы холодной войны Россия была надёжным поставщиком энергии».
В июне экс-канцлер подчеркнула, что Россия не использовала газ и «Северный поток — 2» в качестве оружия в ситуации вокруг Украины.