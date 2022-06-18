Меркель: российский газ не использовался как оружие

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland выразила мнение, что Россия не использовала газ и «Северный поток — 2» в качестве оружия в ситуации вокруг Украины.
Меркель: российский газ не использовался как оружие
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Канцлер сообщила, что верила «не в перемены через торговлю», а в «связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире».

Такой шаг был сложным, потому что на Западе обсуждались риски, что Россия якобы перестанет прокачивать топливо через Украину сразу после запуска «Северного потока — 2», рассказала она.

Канцлер отметила, что Запад добился сохранения транзита, а в момент начала спецоперации на Украине газопровод запущен не был.

«В этом смысле газ не был оружием», — цитирует Меркель РИА Новости.

Она подчеркнула, что Германии было выгодно закупать трубопроводный газ у России, а не СПГ у стран Ближнего Востока и США.

22 февраля Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

«Газпром» при этом продолжает подавать газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме (41,9 млн куб. м на 17 июня) на ГИС «Суджа», на ГИС «Сохрановка» заявка была снова отклонена.

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