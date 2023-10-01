Качиньский: власти Польши продолжат требовать репарации от Германии

Власти Польши хотят репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны и будут добиваться их, заявил польский вице-премьер Ярослав Качиньский на съезде правящей в стране партии «Право и справедливость».

«Мы хотим репараций от Германии. Это не только вопрос, касающийся финансов и того, что нам положено, но и вопрос нашего достоинства. Не может быть так, что другим платят, а полякам нет. За это нужно бороться», — цитирует его РИА Новости.

В октябре 2022 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

Согласно подсчётам польских властей, Берлин должен Варшаве порядка $1,3 трлн.