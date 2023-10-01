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Эрдоган заявил, что Турция ничего не ждёт от ЕС

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Турецкая сторона не строит ожиданий от Европейского союза, так как Анкара выполнила все обещания, в отличие от ЕС.
Эрдоган заявил, что Турция ничего не ждёт от ЕС
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Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте.

По его словам, изменений в предвзятом отношении Запада к Анкаре не произошло, а Европа поступает несправедливо к Турции, когда игнорирует «принципы и процессы, которые они выдвинули».

«Они должны отказаться от тех несправедливостей, которые они использовали против нас, особенно от введения виз. Если они этого не сделают, то полностью потеряют право на какие-либо ожидания от нас», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее президент заявил, что Турция никогда не нуждалась в поддержке ЕС.

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