ТАСС: визит делегации Венесуэлы в Россию ожидается на следующей неделе
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник на полях конференции «Россия — Латинская Америка».
Он уточнил, что планируется визит смешанной правительственной комиссии во главе с вице-президентом Венесуэлы.
Ранее стало известно, что российская Государственная дума и Национальная ассамблея Венесуэлы в рамках первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» подписали соглашение о сотрудничестве.