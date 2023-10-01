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ТАСС: визит делегации Венесуэлы в Россию ожидается на следующей неделе

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Визит делегации Венесуэлы во главе с вице-президентом страны Дельси Родригесом в Россию планируется на следующей неделе.
ТАСС: визит делегации Венесуэлы в Россию ожидается на следующей неделе
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник на полях конференции «Россия — Латинская Америка».

Он уточнил, что планируется визит смешанной правительственной комиссии во главе с вице-президентом Венесуэлы.

Ранее стало известно, что российская Государственная дума и Национальная ассамблея Венесуэлы в рамках первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» подписали соглашение о сотрудничестве.

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