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Госдума и Нацассамблея Венесуэлы подписали соглашение о сотрудничестве

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Российская Государственная дума и Национальная ассамблея Венесуэлы в рамках первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» подписали соглашение о сотрудничестве.
Госдума и Нацассамблея Венесуэлы подписали соглашение о сотрудничестве
  • РИА Новости

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, этот шаг придаст импульс развитию межпарламентского диалога и расширению двустороннего сотрудничества.

Глава венесуэльской Национальной ассамблеи Хорхе Родригес Гомес заявил, что Венесуэла выступает за существование многополярного мира, основанного на сотрудничестве, уважении, соблюдении права на независимость и на суверенитет.

Ранее стало известно, что Володин провёл встречу с председателем палаты сенаторов законодательной Ассамблеи Боливии Андронико Родригесом Ледесмой.

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