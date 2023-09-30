Госдума и Нацассамблея Венесуэлы подписали соглашение о сотрудничестве
- РИА Новости
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, этот шаг придаст импульс развитию межпарламентского диалога и расширению двустороннего сотрудничества.
Глава венесуэльской Национальной ассамблеи Хорхе Родригес Гомес заявил, что Венесуэла выступает за существование многополярного мира, основанного на сотрудничестве, уважении, соблюдении права на независимость и на суверенитет.
Ранее стало известно, что Володин провёл встречу с председателем палаты сенаторов законодательной Ассамблеи Боливии Андронико Родригесом Ледесмой.