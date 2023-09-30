Узнать больше

Володин провёл встречу с председателем Палаты сенаторов Боливии Ледесмой

Короткая ссылка
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин провёл встречу с председателем Палаты сенаторов законодательной Ассамблеи Боливии Андронико Родригесом Ледесмой.
Володин провёл встречу с председателем Палаты сенаторов Боливии Ледесмой
  • РИА Новости

Встреча прошла в рамках Первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».

Как подчеркнул Володин, встреча поможет придать импульс дальнейшему развитию отношений между парламентами России и Боливии.

Спикер Госдумы напомнил, что Боливия не поддержала антироссийские санкции западных стран.

Ледесма, в свою очередь, подчеркнул, что Боливия поддерживает Россию, которая вынуждена давать отпор иностранным силам.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страны Латинской Америки и Россия придерживаются единого мнения по вопросам международных отношений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить