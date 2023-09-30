Володин провёл встречу с председателем Палаты сенаторов Боливии Ледесмой

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин провёл встречу с председателем Палаты сенаторов законодательной Ассамблеи Боливии Андронико Родригесом Ледесмой.

Встреча прошла в рамках Первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».

Как подчеркнул Володин, встреча поможет придать импульс дальнейшему развитию отношений между парламентами России и Боливии.

Спикер Госдумы напомнил, что Боливия не поддержала антироссийские санкции западных стран.

Ледесма, в свою очередь, подчеркнул, что Боливия поддерживает Россию, которая вынуждена давать отпор иностранным силам.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страны Латинской Америки и Россия придерживаются единого мнения по вопросам международных отношений.