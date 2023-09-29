Узнать больше

Путин: Россия и Латинская Америка одинаково смотрят на международные отношения

Короткая ссылка
Страны Латинской Америки и Россия придерживаются единого мнения по вопросам международных отношений.
Путин: Россия и Латинская Америка одинаково смотрят на международные отношения
  • РИА Новости

Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время выступления на конференции «Россия — Латинская Америка».

Он подчеркнул, что латиноамериканское население всегда стремилось к самостоятельности и независимости, а история континента полна подобных примеров.

«Во взглядах на международные вопросы у России и государств Латинской Америки традиционно очень много общего», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что Россия выступает за то, чтобы Латинская Америка была сильной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить