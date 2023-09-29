Путин: Россия и Латинская Америка одинаково смотрят на международные отношения

Страны Латинской Америки и Россия придерживаются единого мнения по вопросам международных отношений.

Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время выступления на конференции «Россия — Латинская Америка».

Он подчеркнул, что латиноамериканское население всегда стремилось к самостоятельности и независимости, а история континента полна подобных примеров.

«Во взглядах на международные вопросы у России и государств Латинской Америки традиционно очень много общего», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что Россия выступает за то, чтобы Латинская Америка была сильной.