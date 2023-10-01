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Американист высказался о подписании проекта финансирования правительства США

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Полина Полетаева
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.
Американист высказался о подписании проекта финансирования правительства США
  • РИА Новости

«Это так называемый урезанный бюджет. Поэтому в этом (его принятии. — RT) ничего удивительного. Главной их целью было — не закрывать правительство. Поэтому бюджет урезали по всем статьям и в сокращённом виде приняли на 45 дней, чтобы за это время закончить обсуждение основного текста», — объяснил американист.

Рогулёв уверен, что, несмотря на исключение финансирования Украины из урезанного бюджета, её поддержка в дальнейшем будет продолжена.

Собеседник RT также считает, что тема Украины будет затрагиваться на предстоящих выборах в плане финансов, но «звучать главной темой не будет».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.

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