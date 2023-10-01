В Совфеде назвали глупостью намерение Британии отправить инструкторов на Украину
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По словам сенатора, факт того, что Великобритания инструктирует ВСУ, давно известен.
«Я вообще удивляюсь, почему они об этом говорят. Они пусть ещё скажут, где они их разместят, в каком месте. Мы тогда, соответственно, с этими инструкторами и разберёмся. Если они такие откровенные и искренние. Мы и так знаем, что они инструктируют украинских военных. Вообще, глупость этих военных Британии, да и европейских стран в целом, сложно поддаётся анализу», — заявил Цеков.
Он добавил, что помочь Украине завершить конфликт может только «осознание ошибок руководства» страны.
«Когда они поумнеют и задумаются над происходящим, когда поймут, что всё произошедшее — результат их ошибок и ошибок руководства Украины, когда поймут, что нельзя предавать своё прошлое и близких друзей и братьев, вот тогда на Украине всё будет нормально. А так, никакие инструкторы, никакое вооружение — ничто Украине не поможет», — заключил собеседник RT.
Ранее Грант Шэппс заявил, что провёл переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину.