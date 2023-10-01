В Совфеде назвали глупостью намерение Британии отправить инструкторов на Украину

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Великобритания намерена отправить на Украину инструкторов для тренировки ВСУ.

По словам сенатора, факт того, что Великобритания инструктирует ВСУ, давно известен.

«Я вообще удивляюсь, почему они об этом говорят. Они пусть ещё скажут, где они их разместят, в каком месте. Мы тогда, соответственно, с этими инструкторами и разберёмся. Если они такие откровенные и искренние. Мы и так знаем, что они инструктируют украинских военных. Вообще, глупость этих военных Британии, да и европейских стран в целом, сложно поддаётся анализу», — заявил Цеков.

Он добавил, что помочь Украине завершить конфликт может только «осознание ошибок руководства» страны.

«Когда они поумнеют и задумаются над происходящим, когда поймут, что всё произошедшее — результат их ошибок и ошибок руководства Украины, когда поймут, что нельзя предавать своё прошлое и близких друзей и братьев, вот тогда на Украине всё будет нормально. А так, никакие инструкторы, никакое вооружение — ничто Украине не поможет», — заключил собеседник RT.

Ранее Грант Шэппс заявил, что провёл переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину.