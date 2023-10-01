Узнать больше

В Совфеде назвали глупостью намерение Британии отправить инструкторов на Украину

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Великобритания намерена отправить на Украину инструкторов для тренировки ВСУ.
В Совфеде назвали глупостью намерение Британии отправить инструкторов на Украину
  • Gettyimages.ru

По словам сенатора, факт того, что Великобритания инструктирует ВСУ, давно известен.

«Я вообще удивляюсь, почему они об этом говорят. Они пусть ещё скажут, где они их разместят, в каком месте. Мы тогда, соответственно, с этими инструкторами и разберёмся. Если они такие откровенные и искренние. Мы и так знаем, что они инструктируют украинских военных. Вообще, глупость этих военных Британии, да и европейских стран в целом, сложно поддаётся анализу», — заявил Цеков.

Он добавил, что помочь Украине завершить конфликт может только «осознание ошибок руководства» страны.

«Когда они поумнеют и задумаются над происходящим, когда поймут, что всё произошедшее — результат их ошибок и ошибок руководства Украины, когда поймут, что нельзя предавать своё прошлое и близких друзей и братьев, вот тогда на Украине всё будет нормально. А так, никакие инструкторы, никакое вооружение — ничто Украине не поможет», — заключил собеседник RT.

Ранее Грант Шэппс заявил, что провёл переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить