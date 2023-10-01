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МИД КНДР: попытки США вмешаться в отношения Москвы и Пхеньяна переходят границу

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В МИД КНДР заявили, что враждебность США и попытки вмешаться в традиционно дружественные отношения Пхеньяна с Москвой «переходят границу».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

В ведомстве отметили, что такие действия Вашингтона демонстрируют стремление США к гегемонии и менталитету времён холодной войны.

«Это как есть показывает гегемонистское мышление США, которые до мозга костей прониклись логикой конфронтации времён холодной войны», — говорится в публикации.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что действия США и их союзников ведут к новой холодной войне.

Также Белый дом заявил, что будет добиваться новых действий СБ ООН в отношении КНДР.

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