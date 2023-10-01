МИД КНДР: попытки США вмешаться в отношения Москвы и Пхеньяна переходят границу
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.
В ведомстве отметили, что такие действия Вашингтона демонстрируют стремление США к гегемонии и менталитету времён холодной войны.
«Это как есть показывает гегемонистское мышление США, которые до мозга костей прониклись логикой конфронтации времён холодной войны», — говорится в публикации.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что действия США и их союзников ведут к новой холодной войне.
Также Белый дом заявил, что будет добиваться новых действий СБ ООН в отношении КНДР.