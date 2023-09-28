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Ким Чен Ын: действия США и их союзников ведут к новой холодной войне

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Действия США и союзников Вашингтона ведут к новой холодной войне по всему миру, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Сейчас из-за империалистических реакционных сил, бешенствующих в страсти к доминированию и осуществлении экспансионистской фантазии, в мировом масштабе реализуется структура «второй холодной войны», — приводит ТАСС слова северокорейского лидера на сессии Верховного народного собрания КНДР.

Он отметил, что существование суверенных государств оказывается под угрозой.

Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль заявил, что Пхеньян следует политике «ядерным оружием на ядерное оружие» и политике ответа на противоборство со стороны США в регионе.

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