Ким Чен Ын: действия США и их союзников ведут к новой холодной войне
«Сейчас из-за империалистических реакционных сил, бешенствующих в страсти к доминированию и осуществлении экспансионистской фантазии, в мировом масштабе реализуется структура «второй холодной войны», — приводит ТАСС слова северокорейского лидера на сессии Верховного народного собрания КНДР.
Он отметил, что существование суверенных государств оказывается под угрозой.
Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль заявил, что Пхеньян следует политике «ядерным оружием на ядерное оружие» и политике ответа на противоборство со стороны США в регионе.