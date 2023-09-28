ЦТАК: в конституцию КНДР внесли поправки об ускоренном развитии ядерных сил
«В проекте поправок и дополнений отражены содержания о том, что КНДР в качестве ответственного ядерного государства ускорительно развивает ядерное оружие», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что это необходимо для гарантии права страны на существование, для сдерживания войны и поддержания стабильности в регионе.
Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль заявил, что Пхеньян следует политике «ядерным оружием на ядерное оружие» и политике ответа на противоборство со стороны США в регионе.