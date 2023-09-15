Белый дом заявил, что будет добиваться новых действий СБ ООН в отношении КНДР

Вашингтон намерен добиваться новых действий Совета Безопасности ООН в ответ на «провокации» Северной Кореи.

Об этом проинформировал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

По его словам, соответствующий вопрос Вашингтон поднимет на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Мы будем настаивать на дальнейших действиях в Нью-Йорке в рамках СБ ООН в ответ на провокации и другие шаги, предпринимаемые Северной Кореей и нарушающие международное право», — цитирует ТАСС слова Салливана.

Ранее в Белом доме сообщили, что США на следующей неделе объявят о передаче Киеву нового пакета оружия.