Полковник армии Австрии Райснер: ВСУ потеряли до трети танков Leopard
Об этом пишет Die Welt.
«Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены», — говорится в статье.
При этом полковник отметил, что эффективность танков типа Leopard 2 оказалась «менее значительной», чем ожидалось.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России уничтожают западные танки украинской армии на Запорожском направлении.
Также в Military Watch отметили, что танки Abrams станут лёгкой мишенью для российских военных.