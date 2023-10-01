Полковник армии Австрии Райснер: ВСУ потеряли до трети танков Leopard

Полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер заявил, что украинская армия потеряла до трети поставленных Западом танков Leopard.

Об этом пишет Die Welt.

«Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены», — говорится в статье.

При этом полковник отметил, что эффективность танков типа Leopard 2 оказалась «менее значительной», чем ожидалось.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России уничтожают западные танки украинской армии на Запорожском направлении.

Также в Military Watch отметили, что танки Abrams станут лёгкой мишенью для российских военных.