Танки Abrams не смогут прослужить долго из-за широко применяющихся ВС России артиллерии и мин.

Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

Как отмечается в материале, поставку танков Abrams предваряют значительные потери немецких Leopard и британских Challenger.

«Скорее всего, без брони американские машины с обеднённым ураном едва ли покажут большую живучесть», — считает издание.

Уточняется, что ещё одна неопределённость в отношении действий с участием Abrams на Украине заключается в том, какие экипажи будут ими управлять.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские танки Abrams, прибывающие на Украину, будут гореть так же, как и остальная техника ВСУ.

Председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о готовности ВС России уничтожать Abrams в Запорожской области.