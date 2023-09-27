Military Watch: танки Abrams станут лёгкой мишенью для российских военных
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Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Как отмечается в материале, поставку танков Abrams предваряют значительные потери немецких Leopard и британских Challenger.
«Скорее всего, без брони американские машины с обеднённым ураном едва ли покажут большую живучесть», — считает издание.
Уточняется, что ещё одна неопределённость в отношении действий с участием Abrams на Украине заключается в том, какие экипажи будут ими управлять.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские танки Abrams, прибывающие на Украину, будут гореть так же, как и остальная техника ВСУ.
Председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о готовности ВС России уничтожать Abrams в Запорожской области.