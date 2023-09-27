Председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о готовности ВС России уничтожать Abrams в Запорожской области.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Наши ребята с нетерпением ждут доставку этих танков, для них это новый опыт, им даже интересно, как их сжигать. По крайней мере, операторы ударных дронов и ПТУРщики ждут с нетерпением», — заявил он.

Он подчеркнул, что Abrams будут гореть «ярко и эффектно», так же, как и немецкие Leopard и британские Challenger.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщало, что первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину 23 сентября.