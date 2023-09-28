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Экс-разведчик Риттер: Россия уничтожает западные танки ВСУ в Запорожской области

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России уничтожают западные танки украинской армии на Запорожском направлении.
Экс-разведчик Риттер: Россия уничтожает западные танки ВСУ в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом Риттер сказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Он напомнил, что ранее украинская армия перебросила в район населённого пункта Работино последние три элитные бригады.

«Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, то же самое будет и с Abrams», — подчеркнул Риттер.

Как отметил экс-разведчик, Вашингтон решил поставить ВСУ танки Abrams в неподходящее время, поскольку их невозможно будет эффективно применить из-за приближающейся распутицы.

Издание Military Watch Magazine ранее писало, что российские военные активно применяют противотанковую ракету «Корнет», которая доказала способность уничтожать лучшие танки Запада.

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