Экс-разведчик Риттер: Россия уничтожает западные танки ВСУ в Запорожской области
- РИА Новости
Об этом Риттер сказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
Он напомнил, что ранее украинская армия перебросила в район населённого пункта Работино последние три элитные бригады.
«Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, то же самое будет и с Abrams», — подчеркнул Риттер.
Как отметил экс-разведчик, Вашингтон решил поставить ВСУ танки Abrams в неподходящее время, поскольку их невозможно будет эффективно применить из-за приближающейся распутицы.
Издание Military Watch Magazine ранее писало, что российские военные активно применяют противотанковую ракету «Корнет», которая доказала способность уничтожать лучшие танки Запада.