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Путин намерен провести переговоры с Си Цзиньпином

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Президент России Владимир Путин намерен провести переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях форума «Один пояс — один путь» в Китае.

Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в поздравительной телеграмме по случаю 74-й годовщины образования КНР.

Российский лидер выразил уверенность, что предстоящие переговоры будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР.

Также стало известно, что Путин принял приглашение поучаствовать в форуме «Один пояс — один путь» в КНР.

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