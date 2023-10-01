Путин намерен провести переговоры с Си Цзиньпином
Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в поздравительной телеграмме по случаю 74-й годовщины образования КНР.
Российский лидер выразил уверенность, что предстоящие переговоры будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР.
Также стало известно, что Путин принял приглашение поучаствовать в форуме «Один пояс — один путь» в КНР.