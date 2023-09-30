Зеленский сообщил, что провёл встречу с главой Минобороны Словакии Скленаром

Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 29 сентября, провёл встречу с главой Минобороны Словакии Мартином Скленаром.

Об этом он написал в Telegram.

«Вчера я приветствовал министра обороны Словакии Мартина Скленара в Киеве», — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, стороны обсудили ситуацию на фронте, приоритетные потребности Киева в области обороны, а также сотрудничество в области гуманитарного разминирования.

Как ранее писал Bloomberg, после выборов в Словакии, которые должны состояться 30 сентября, у Москвы может появиться в Европе новый союзник в лице Братиславы.

Глава оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр республики Роберт Фицо заявил о плачевном состоянии армии страны из-за постоянно оказываемой военной помощи украинским властям.