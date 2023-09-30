Forbes: против украинских подводных дронов сработает советская тактика

Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что Черноморский флот может уничтожать новые украинские беспилотные подлодки с помощью советской тактики.

«Если Черноморский флот будет применять вертолёты Ка-27 и корабли проекта 1124 по советским лекалам, то он сможет обнаруживать и уничтожать украинский подводные дроны до того, как те проникнут на стоянки флота», — сказал журналист.

При этом он назвал советскую тактику прибрежной противолодочной обороны «крайне сложной».

Ранее Экс рассказал, что из-за нехватки техники ВСУ создают импровизированные БМП.

Также, по его словам, ВСУ столкнулись с серьёзными проблемами из-за российских БПЛА.