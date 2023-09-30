CBC: из-за скандала в парламенте Канады эсэсовец Гунька и его семья скрываются
Об этом информирует CBC со ссылкой на друга семьи Барбу Бонанфану.
«Боятся показать лица», — сказала она.
По её словам, ей не было известно, что Гунька является эсэсовцем.
Кроме того, по данным телеканала, семья Гуньки не знала о плане канадских властей устроить ему подобный приём в парламенте.
Ранее сообщалось, что украинский эсэсовец намерен уехать в Южную Америку из-за скандала в Канаде.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список «друзей» Гуньки, выступившего в парламенте Канады, в Латинской Америке.