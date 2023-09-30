Le Monde: во Франции расследуют сделки миллиардера Саркисова и главы LVMH

Прокуратура Парижа расследует на предмет махинаций сделки с недвижимостью в Куршевеле, совершённые, как считает следствие, при участии российского бизнесмена Николая Саркисова и президента группы компаний LVMH Бернара Арно.

Об этом пишет Le Monde.

По данным газеты, Саркисов приобрёл в 2018 году в Куршевеле 14 объектов недвижимости у частных лиц на сумму €16 млн через сложную схему компаний во Франции, Люксембурге и на Кипре.

Кроме того, в том же месяце было куплено ещё три объекта недвижимости на €2,2 млн.

Отмечается, что средства для покупки россиянину выделила через цепочку фирм компания, принадлежащая Арно.

По мнению следователей, такая махинация позволила Саркисову получить прибыль в размере €2 млн.

«Это был перевод средств, контрагент по которому неизвестен», — говорится в публикации.

Ранее экс-президента Ирана Хасана Рухани заподозрили в финансовых махинациях.

Также служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями (Serious Fraud Office, SFO) Великобритании конфисковала имущество дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары.