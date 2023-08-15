ISNA: экс-президента Ирана Рухани заподозрили в финансовых махинациях
Прокуратура по делам духовенства Ирана возбудила дело в отношении экс-президента страны Хасана Рухани по подозрению в махинациях на финансовых рынках, политику предстоит ответить на ряд вопросов перед судом.
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Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши.
Он отметил, что дело касается «валютных махинаций» и вмешательства в работу фондового рынка Ирана, пишет ISNA.
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