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ISNA: экс-президента Ирана Рухани заподозрили в финансовых махинациях

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Прокуратура по делам духовенства Ирана возбудила дело в отношении экс-президента страны Хасана Рухани по подозрению в махинациях на финансовых рынках, политику предстоит ответить на ряд вопросов перед судом.
ISNA: экс-президента Ирана Рухани заподозрили в финансовых махинациях
  • Gettyimages.ru
  • © ATPImages

Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши.

Он отметил, что дело касается «валютных махинаций» и вмешательства в работу фондового рынка Ирана, пишет ISNA.

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