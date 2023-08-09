Власти Великобритании изъяли имущество дочери экс-президента Узбекистана Каримова
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
«Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями получила контроль над тремя объектами элитной недвижимости Гульнары Каримовой», — говорится в документе.
По данным ведомства, имущество конфисковано на сумму более £20 млн. Отмечается, что речь идёт о двух квартирах и особняке.
В начале марта 2019 года из-за нарушений условий отбывания наказания Каримову перевели в колонию. В августе против неё возбудили новые дела о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам государства.
Сумма нанесённого ущерба оценивается более чем в $165 млн и 85 млрд сумов (около $9 млн), уточнили в пресс-службе.