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Власти Великобритании изъяли имущество дочери экс-президента Узбекистана Каримова

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Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями (Serious Fraud Office, SFO) Великобритании конфисковала имущество дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары.
Власти Великобритании изъяли имущество дочери экс-президента Узбекистана Каримова
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями получила контроль над тремя объектами элитной недвижимости Гульнары Каримовой», — говорится в документе.

По данным ведомства, имущество конфисковано на сумму более £20 млн. Отмечается, что речь идёт о двух квартирах и особняке.

В начале марта 2019 года из-за нарушений условий отбывания наказания Каримову перевели в колонию. В августе против неё возбудили новые дела о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам государства.

Сумма нанесённого ущерба оценивается более чем в $165 млн и 85 млрд сумов (около $9 млн), уточнили в пресс-службе.

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