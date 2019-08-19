В Узбекистане возбудили новые дела против Гульнары Каримовой

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Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой, которую подозревают в хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны.
В Узбекистане возбудили новые дела против Гульнары Каримовой
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путём вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в заявлении на сайте Генпрокуратуры.

Основанием для возбуждения дел послужили материалы проверки на основе информации, поступившей от международной юридической компании White and Case, а также заявлений граждан.

В марте Каримову обвинили в США в отмывании денег и получении взятки в размере $865 млн.

Летом 2017 года Каримову приговорили к пяти годам тюрьмы по обвинению в уклонении от уплаты налогов, участии в преступной группе, «завладении путём вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами» и других преступлениях, дела по которым были открыты ещё в 2013 году.

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