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МИД: Москва рассчитывает, что на связи с Астаной не будет негативного влияния

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Россия рассчитывает на работу с Казахстаном, чтобы не допустить негативного внешнего воздействия на отношения двух стран.
МИД: Москва рассчитывает, что на связи с Астаной не будет негативного влияния
  • РИА Новости

Об этом заявили в российском МИД.

«Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнёрами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

28 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна будет соблюдать антироссийские санкции Запада.

После этого он заявил, что Казахстан не является «анти-Россией».

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