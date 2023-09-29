МИД: Москва рассчитывает, что на связи с Астаной не будет негативного влияния

Россия рассчитывает на работу с Казахстаном, чтобы не допустить негативного внешнего воздействия на отношения двух стран.

Об этом заявили в российском МИД.

«Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнёрами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

28 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна будет соблюдать антироссийские санкции Запада.

После этого он заявил, что Казахстан не является «анти-Россией».